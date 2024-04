2024-04-06 01:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی سەركردایەتیی یەكێتی رایدەگەیەنێت، سیاسەتی یەكێتی و سەرۆك بافڵ جیاكردنەوەی دۆسیەی مووچەیە لە ناكۆكییە سیاسییەكانی بەغداد و هەرێم.…

The post ستران عەبدوڵا: مووچە مافی خەڵكی كوردستانە نە منەتی حكومەتی عێراق و نە منەتی حكومەتی هەرێمە appeared first on Esta Media Network.