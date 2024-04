2024-04-06 01:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سروشتی مانگی رەمەزان، گۆڕانکاری بۆ بەشێک لە خەڵکی دروست دەکات، بەهۆی ئەوەی هەندێک شەوان تا کاتێکی درەنگتر دەمێننەوە،…

The post چۆن دوای مانگی رەمەزان خەوت رێکدەکەیتەوە؟ appeared first on Esta Media Network.