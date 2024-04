2024-04-06 11:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 19 ساڵ بەسەر هەڵبژاردنی سەرۆك مام جەلال بە سەرۆك كۆماری عێراق تێدەپەڕێت، كە تیایدا وەك یەكەم كورد…

