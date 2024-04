2024-04-06 12:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە یادی 19 ساڵەی هەڵبژاردنی سەرۆک مام جەلال وەک یەکەمین سەرۆک کۆماری عێراق لە نەتەوەی کورد، قوباد تاڵەبانی…

The post قوباد تاڵەبانی: هەرێم و عێراق لە هەموو کات زیاتر پێویستیان بە عەقڵییەتی كۆكەرەوەی مام جەلالە appeared first on Esta Media Network.