2024-04-06 17:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای باڵای سعودیە ئێوارەی رۆژی دووشەممەی بۆ چاودێریکردنی بینینی مانگ دیاریکرد. دادگای باڵای سعودیە لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ئێوارەی…

The post سعودیە کەی چاودێریی بینینی مانگ دەکات؟ appeared first on Esta Media Network.