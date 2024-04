2024-04-06 19:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەیه ئەمڕۆ لە قەزای شێخان دەستڕێژی گوللە لە پێشانگایەکی ئۆتۆمبێل کرا و بەهۆیەوە کەسێک برینداربوو. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دهۆک…

