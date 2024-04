2024-04-06 20:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ شەممە محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق پێشوازی لە نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێم و وەفدی یاوەری کرد.…

