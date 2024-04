2024-04-06 20:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە خواردنگەیەکی قەزای حاجیاوا دەستبەسەر 60 کیلۆ گۆشتی بەستوودا گیرا کە بەشێوەی نەشیاو کۆگاکرابوو. لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامیەتی…

The post لە قەزای حاجیاوا دەستبەسەر 60 کیلۆ گۆشتی بەستوودا گیرا appeared first on Esta Media Network.