2024-04-06 22:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەناو گۆڕەپانی فڕۆکەخانەی هیسرۆ لە وڵاتی بەریتانیا دوو فڕۆکە بەیەکیاندادا بێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی لێبکەوێتەوە. ئەمڕۆ شەممە،…

