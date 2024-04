2024-04-07 10:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی سەرپەرشتیاری بانگەشەی هەڵبژاردنی کۆمارییەکان کە سەرقاڵی کۆکردنەوەی دەنگن بۆ ئەوەی ترەمپ جارێکی دیکە بتوانێت کورسی سەرۆکایەتی ئەمریکا…

The post ترەمپ لە ئێوارەخوانێک 50 ملیۆن دۆلاری کۆکردەوە appeared first on Esta Media Network.