2024-04-07 12:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی لەگەڵ باڵیۆزی ئەمریكا لە عێراق كۆبووەوە و رایدەگەیەنێت، رێز لە بڕیارەکان دەگرین و پابەندین بە بەڕێوەچوونی…

