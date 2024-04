2024-04-07 13:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە میانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ د. لەتیف رەشید سەرۆک کۆماری عێراق رایگەیاند، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: یەکێتی هەر هەنگاوێک دەگرێتەبەر کە لە خزمەتی بەرژەوەندی گشتی و خەڵک بێت appeared first on Esta Media Network.