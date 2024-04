2024-04-07 14:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی و ئابوری حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، کەمێک لەمەوبەر دواین گوژمەی مووچەی مانگی ئازاز کە بڕەکەی (390)…

The post وەزارەتی دارایی: پارەی تەواو بۆ مووچەی مانگی سێ گەیشتە هەرێم appeared first on Esta Media Network.