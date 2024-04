2024-04-07 14:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی پابەندنەبوون بە مەرجە تەندروستی و رێنماییەکانی کارکردن کارگەی دروستکردنی شیرینی مەحمود لەناو بازاڕی سلێمانی داخرا. لیژنە هاوبەشەکانی…

The post لە سلێمانی کارگەیەکی دروستکردنی شیرینی داخرا appeared first on Esta Media Network.