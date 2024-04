2024-04-07 15:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جاسم محەمەد عەبود، سەرۆکی دادگای فیدڕاڵیی عێراق رایگەیاند، بڕیاری دادگا بۆ بە بانکیکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بووەتە…

