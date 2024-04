2024-04-07 16:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، لێخۆشبوونی 20%ی كرێی كارەبا لەمڕۆوە چووە بواری جێبەجێكردنەوە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی رایگەیاند، ئەمڕۆ سکرتایەتی…

The post لێخۆشبوونی 20%ی كرێی كارەبا چووە بواری جێبەجێكردنەوە appeared first on Esta Media Network.