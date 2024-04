2024-04-07 18:01:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، پێویستە بەپێی بڕیاری دادگای فیدراڵی، مووچەی خانەنشینان و فەرمانبەرانی هەرێم هاوتای عێراق بکرێت.…

