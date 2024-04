2024-04-08 00:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سكرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، بەپێی بڕیارەكەی دادگای فیدراڵیی عێراق مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم لە ئینفاقی فیعلی جیاكراوەتەوە و…

