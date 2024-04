2024-04-08 00:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دوای ئەوەی بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان گەرەنتی بەردەوامیی مووچەی لە بەغداد وەرگرت كەمێك پێش…

The post سەرۆك بافڵ لە بەغداد هەڵوێستی نەگۆڕی یەكێتی لەبارەی هەڵبژاردنەوە گەیاندە سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەكان appeared first on Esta Media Network.