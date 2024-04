2024-04-08 02:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، داوا لە وەزارەت و فەرمانگەكان كراوە كە رێكارەكانی تایبەت بە پلەبەرزكردنەوەی فەرمانبەران دەستپێبكەن…

