2024-04-08 13:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی هەرێم بڵاویکردەوە، سبەی سێشەممە، 9 ی نیسانی 2024، بە بۆنەی رووخانی رژێمی بەعس و ئازادکردنی عێراق، لە…

