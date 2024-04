2024-04-08 14:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ستران عەبدوڵا، ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایدەگەیەنێت، سیاسەتی یەکێتی چارەسەرکردنی کێشەکان بوو لەگەڵ بەغداد و هەرگیز پەشیمان…

