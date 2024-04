2024-04-08 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەمال فاتیح، راسپێردراوی لیژنەی باڵای بینینی مانگ بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، ئەمساڵیش هاوشێوەی ساڵانی رابردوو دەچنە گڵەزەردە…

The post دوای کاتژمێر پێنج دوو تەلسکۆب لە گڵەزەردە دادەنرێن بۆ چاودێریی مانگ appeared first on Esta Media Network.