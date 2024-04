2024-04-08 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێکخراوی په‌یامنێران بۆ ماف و گه‌شه‌پێدان، رایدەگەیەنێت، “لە رووماڵی سووتانی بازاڕی لەنگەی هەولێردا جارێکی دیکە جیاکاری لە نێوان…

The post رێکخراوێک: لە رووماڵی سووتانی بازاڕی لەنگەی هەولێر جیاکاری لە نێوان دەزگاکانی راگەیاندندا کرا appeared first on Esta Media Network.