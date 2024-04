2024-04-08 19:00:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم رایدەگەیەنێت، بڕیاری لێخۆشبوونەكان لە قەرزە كەڵەكەبووەكان لەسەر هاوڵاتییان لەگەڵ كرێی ئاو و خاشاك…

