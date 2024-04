2024-04-08 19:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژی چوارشەممە 10ی نیسانی 2024 لە هەرێمی کوردستان یەکەمین رۆژی جەژنی رەمەزانە. پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری…

