2024-04-08 19:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمال فاتیح راسیپێردراوی لیژنەی باڵای بینینی مانگ و سەرپەرشتیاری روانگەی شێخ حەسەنی گەڵەزەردە لە لێدوانێكدا بە تۆڕی میدیایی…

