2024-04-08 21:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی و ئابوری هەرێم رایدەگەیەنێت، سبەی لەگەڵ ئەوەی پشووی رەسمییە، دابەشکردنی مووچە بەردەوامدەبێت. وەزارەتی دارایی و ئابوریی…

