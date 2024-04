2024-04-08 22:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی لە بارەی فرۆشتنی چەكی مووروو تەقەنییەوە هۆشداری بە فرۆشیاران دەدات. گۆران قادر، سەرۆكی لیژنە هاوبەشەكانی قائیمقامیەتی…

