2024-04-09 09:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ناتالیا تانانکینا پزیشکیێکی پسپۆڕی رووسییە، چەند جۆرێک خۆراکی دەستنیشان کردووە کە رۆڵیان هەیە لە باشترکردنی باری دەروونی و…

The post ئەو خۆراکانەی باری دەروونی و کاری کۆئەندامی دەمار باشتر دەکەن appeared first on Esta Media Network.