2024-04-09 10:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باسم عەوادی، وتەبێژی حکومەتی عێراق رایگەیاند، قەرزە دەرەکییەکانی عێراق لەماوەی نێوان ساڵانی 2022 بۆ 2024دا دابەزینی بەخۆیەوە بینیووە…

The post قەرزە دەرەکییەکانی عێراق بۆ نزیکەی 9 ملیار دۆلار دابەزیوون appeared first on Esta Media Network.