2024-04-09 11:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەی کە هاوکاتە لەگەڵ یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان، هاتوچۆی بازرگانی لە دەروازەی نێودەوڵەتیی پەرویزخان رادەگیرێت. دەروازەی نێودەوڵەتیی پەروێزخان…

