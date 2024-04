2024-04-09 13:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ رۆژانی جەژن، شەومانەوە لە گۆمی فێڵاو قەدەغەدەکرێت و چاودێریش بۆ رێنمایی گەشتیاران دادەنرێت. هەڵگورد محەمەد، بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری…

The post بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری چۆمان: شەو مانەوە لە گۆمی فێڵاو لە جەژندا قەدەغەدەکرێت appeared first on Esta Media Network.