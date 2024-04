2024-04-09 14:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران دەڵێت، سەرەڕای هەموو ئەو ستەمكاری و خوێنڕێژییانەی رووبەڕووی بووەتەوە، بەڵام كورد هەرگیز تەسلیمی خۆسەپێنی نەبووە…

The post قوباد تاڵەبانی: گەلی كورد تەسلیمی هیچ خۆسەپێنییەک نابێت appeared first on Esta Media Network.