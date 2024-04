2024-04-09 16:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی هەرێم رایدەگەیەنێت، داوای بە گرێبەستكردنی مامۆستایانی وانەبێژ رەوانەی حكومەتی ناوەند دەكەن. ئالان حەمەسەعید، وەزیری پەروەردەی هەرێم…

The post راگەیەندراوێك لە پەروەردەوە دەربارەی بە گرێبەستكردنی وانەبێژان appeared first on Esta Media Network.