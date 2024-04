2024-04-09 16:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی بڵاویکردەوە، دەستی بەسەر یەک تۆن شیرینیدا گرتووە و لەناویان دەبات و خاوەنەکانیان رووبەڕووی لێپێچینەوە و رێکاری…

The post لە سلێمانی تۆنێک شیرینی دەستی بەسەردا گیرا و لەناودەبرێن appeared first on Esta Media Network.