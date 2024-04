2024-04-09 18:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کۆبوونەیەوەکی لەگەڵ قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لە بەغداد، باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق ئاماژەی بەوە کرد…

