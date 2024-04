2024-04-09 18:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری كەشناسیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەپێی پێشبینییەكان لە ئەمشەوەوە بارانبارین دەستپێدەكات و چاوەڕواندەكرێت تا كۆتایی ئەم هەفتەیە كەشوهەوا ناجێگیربێت.…

The post لە ئەمشەوەوە بارانبارین دەستپێدەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.