2024-04-10 00:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمشەو بەهۆی باران و ناجێگیریی كەشوهەواوە، ئۆتۆمبێلێك لە دەربەندی كۆڕێ وەرگەڕاوە و كەوتووەتە نێو دەربەندەكەوە و بەهۆیەوە هاوڵاتییەك…

The post بەهۆی لافاوەكەی ئەمشەوەوە ئۆتۆمبێلێك ژێر ئاوكەوت و هاوڵاتییەك گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.