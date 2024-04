2024-04-10 00:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمشەو بەهۆی بارانی بەخووڕەوە لە چەند شوێنێكی هەولێر لافاو دروستبوو پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە شاری هەولێر گواستییەوە،…

