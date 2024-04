2024-04-10 15:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، هەموو ئامادەكارییەك بۆ پێشوازیكردن لە گەشتیاران لە رۆژانی جەژندا كراوە و پێشبینیدەكرێت زیاتر لە…

The post “پێشبینیدەكرێت زیاتر لە 50 هەزار گەشتیار روو لە شاری سلێمانی بكەن” appeared first on Esta Media Network.