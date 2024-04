2024-04-10 15:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، ئێمەش ئەمجارە گومانمان لە رووداوی ئاگركەوتنەوەكەی بازاڕی لەنگە هەیە و لێكۆڵینەوە لە رووداوەكە دەكرێت. ئومێد…

The post ئومێد خۆشناو: ئێمەش ئەمجارە گومانمان لە رووداوی ئاگركەوتنەوەكەی بازاڕی لەنگە هەیە appeared first on Esta Media Network.