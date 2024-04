2024-04-10 17:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەممار حەکیم سەرکردەی رەوتی حیکمە داوا دەکات بۆ پێداچوونەوە بە ئەزموونی سیاسیی عێراق و ئەو هەڵانەی ئەنجامدراون، کۆبوونەوەی…

