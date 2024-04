2024-04-10 17:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەلەمێکی کۆچبەرانی نایاسایی لە کەناراوەکانی یۆنان ژێرئاو کەوت بەپێی زانیارییەکانیش تا ئێستا تەرمی سێ منداڵ دۆزراونەتەوە. ئاژانسی هەواڵی…

