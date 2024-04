2024-04-10 18:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ سەلماندوویەتی بۆنی خۆش دەکرێت یارمەتیدەر بێت لە چارەسەرکردنی خەمۆکی و خڵەفان و ئەو نەخۆشیانەی لەکاتی پیریدا…

