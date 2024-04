2024-04-10 18:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو کەسەی بەیانی ئەمڕۆ لە قەزای سەیدسادق براکەی خۆی کوشت خۆی رادەستی هێزەکانی پۆلیس کرد. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی سلێمانی…

