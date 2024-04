2024-04-10 19:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ ئۆتۆمبێلێک بە سێ سەرنشینەوە لە چیای ئەزمەڕ کەوتە خوارەوە جگە لە زیانی ماددی هیچ زیانێکی گیانیی بەدواوە…

