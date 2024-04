2024-04-10 22:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر رایگەیاند، بارانەکەی شەوی رابردوو هیچ رووداوێکی نەخوازراوی لێنەکەوتووەتەوە. ئومێد خۆشناو لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند،…

The post ئومێد خۆشناو: بارانەکەی شەوی رابردوو هیچ رووداوێکی نەخوازراوی لێنەکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.