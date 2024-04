2024-04-11 10:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی نەوت ئەمڕۆ بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینی بەراورد بە نرخەكانی پێشوو ئەوەش لە سایەی زیادبوونی ناكۆكییەكان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.…

