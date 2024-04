2024-04-11 10:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەموو كەسێك هەندێك (سات، بڕیار و بژاردە)ی هەن كە بۆ خۆی و دڵی خۆی هەڵدەگرێت و بەنهێنی و…

The post دەروونزانی: 10 كاروبار كە پێویست ناكات بۆ كەسی روونبكەیتەوە appeared first on Esta Media Network.